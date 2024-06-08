استمرار حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة بأوسيم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي نصف مليون جنيه من داخل شقة تاجر خردة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.



تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر خردة، يفيد بحضور 4 أشخاص إلي شقته ادعوا أنهم ضباط مباحث وقاموا بتفتيش الشقة وبعد مغادرتهم اكتشف واقعة اختفاء وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ نصف مليون جنيه حيث تبين أنهم عصابة الشرطة المزيفة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب سماع أحدهم المجني عليه خلال جلوسه على أحد المقاهي يطلب من آخر الحضور لاستلام مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه لشراء خردة، فقام بالاستعانة بباقي المتهمين وقاموا بمداهمة شقة المجني عليه بحجة أنهم ضباط شرطة وقاموا بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي وقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وباقي المبلغ المالي المسروق



وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.