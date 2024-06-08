مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية

كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل ليلة مرعبة، عاشها سكان رفح الفلسطينية، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة، الليلة الماضية على جنوب قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي الليلة أكثر شراسة، حيث أطلقت مختلف القذائف على منطقة "الحشاشين"، شمال رفح الفلسطينية، وخاصة تلك القذائف المحرمة دوليا "قذائف الفسفور".

وتابع: "تسبب إطلاق هذه القذائف عدة حرائق داخل عد منازل بسبب كثافة النيران، موضحا أن الاحتلال تقدم قليا باتجاه "دوار العلم"، إذ سيطر الاحتلال ناريا على طول محور صلاح الدين، ولا يقدر أحد الاقتراب من هذه المنطقة المحفوفة بالخطر".

وواصل: "وفي وسط قطاع غزة، دفع البعض إلى النزوح من المناطق الشرقية من منطقة دير البلح إلى المناطق الغربية، في الوقت الذي تشن فيه صباح اليوم قوات الاحتلال عدة غارات في المنطقة الفاصلة لمدينة دير البلح وخان يونس".