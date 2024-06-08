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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير تكنولوجي يكشف طريقة حماية حساباتك على مواقع التواصل

المهندس أحمد طارق
المهندس أحمد طارق
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كشف المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، خطوات حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق أو سرقة الحساب.

وأضاف أحمد طارق خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، والمذاع على قناة صدى البلد، أن حماية الحسابات الشخصية من الاختراق تتمثل في مجموعة من الخطوات تتم من خلال علمية الضبط والإعدادات، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحساب من الاختراق.

وحذر أحمد طارق من خطورة تحميل التطبيقات الإلكترونية غير المعروفة والتي قد تكون إحدى وسائل الاختراق التي يلجأ إليها الهكرز لسرقة الحسابات سوشيل ميديا. 

حماية الحسابات الشخصية من الاختراق مواقع التواصل الاجتماعي خبير تكنولوجيا المعلومات