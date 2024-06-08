بالفيديو.. خبير تكنولوجي يكشف طريقة حماية حساباتك على مواقع التواصل

كشف المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، خطوات حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق أو سرقة الحساب.

وأضاف أحمد طارق خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، والمذاع على قناة صدى البلد، أن حماية الحسابات الشخصية من الاختراق تتمثل في مجموعة من الخطوات تتم من خلال علمية الضبط والإعدادات، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحساب من الاختراق.

وحذر أحمد طارق من خطورة تحميل التطبيقات الإلكترونية غير المعروفة والتي قد تكون إحدى وسائل الاختراق التي يلجأ إليها الهكرز لسرقة الحسابات سوشيل ميديا.