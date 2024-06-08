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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعاون بين القومي للمرأة ومبادرة المشروعات الذكية

مايا مرسي تجتمع مع
مايا مرسي تجتمع مع السفير هشام بدر
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اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السفير هشام بدر ،المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يأتي الإجتماع في ضوء انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة والتى تتضمن فئة المشروعات المعنية بالمرأة .

 رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير هشام بدر في المجلس ، معربه عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين في إطار المبادرة الوطنية ، مشيدة  بمشاركة المرأة القوية في هذه المبادرة خلال دورتيهما الأولى والثانية ، لافتة  إلى أن المشروعات المقدمة من المرأة قد فازت بمتوسط أعلى من 45% فى الدورتين الأولى والثانية، وتتوقع مشاركة أكبر وأقوى في الدورة الثالثة للمرأة .
واكدت مايا  على أهمية الدور الذي تقوم به فروع المجلس والفرق المحلية في كافة المحافظات  في نشر الوعي حول المرأة والبيئة والتغير المناخي،و تشجيع النساء في المحافظات على المشاركة الفعالة والمنافسة من خلال تقديم مشروعات  جديرة بالاهتمام مصممة خصيصًا للنساء وتتوافق مع المعايير الخضراء والذكية ، مشيرة أننا سنواصل العمل من خلال فروعنا وفرقنا المحلية على نشر الوعي بين السيدات في هذا المجال .
واشارت  مايا  الى  أهمية العمل على تسليط الضوء على قصص النجاح للمشروعات الخضراء الذكية التي تقودها المرأة بالمحافظات.

من جانبه وجه السفير هشام الشكر إلى المجلس القومي للمرأة  وجميع شركاء النجاح في الدورتين السابقتين والحالية من المبادرة ، مؤكداً أن المشروعات الفائزة  في الدورة الثالثة من المبادرة سوف تعرض في مؤتمر COP29 في أذربيجان، لافتاً إلى أنه قد سبق مشاركة فئة المرأة ب3 مشروعات  في كل من COP27 بمصروآخرى في  COP 28 بالإمارات.

 وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة  التى اكتسبها المجلس خلال الدورتين السابقتين لنشر الوعى بالمبادرة ومشاركة أكبر للسيدات بحيث نكمل الخريطة الخضراء الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية للمرأة .

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القومي للمرأة لمشروعات الخضراء الذكية لمشروعات المعنية بالمرأة المرأة القوية لمبادرة الوطنية قصص النجاح