بالفيديو.. الزراعة تعلن ضخ كميات إضافية من اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة حريصة على توفير حاجة المواطنين من اللحوم المحلية، ومن خلال المشروعات الكبيرة وتدعيم القطاع الخاص لتوفير كميات من اللحوم.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار كيلو اللحم الحي 150 جنيها قائما، واللحوم الحمراء تبدأ من 250 جنيها.

وتابع: تم توفير اللحوم بكافة المنافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، حيث كيلو اللحوم بـ250 جنيها، وتم الموافقة على استيراد أكثر من 154 ألف رأس تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب.

وأكد القرش أن جميع منافذ الوزارة متاحة طوال أيام العيد المبارك، بالإضافة إلى فتح 300 مجزر على مستوى الجمهورية بصورة مجانية أمام المواطنين، وتوفير أطباء بيطريين للكشف على الأضاحي بصورة مجانية.