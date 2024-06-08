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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم شنته المبليشيات الإرهابية بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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 نجح الجيش الوطني الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، في التصدي لهجوم شنته المليشيات الإرهابية، اليوم /السبت/، على قاعدة للجيش في مدينة "عيل طير" بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /السبت/، بأن عناصر المليشيات الإرهابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح جراء التصدي للهجوم الفاشل، مشيرة إلى أن الجيش الوطني تلقى معلومات حول تخطيط المليشيات لشن هجوم على القاعدة العسكرية في المدينة.

وأكد ضباط في الجيش الوطني تصفية العناصر الإرهابية التي حاولت شن الهجوم، بعد أن قام الجنود بمحاصرتهم من كافة الاتجاهات.

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