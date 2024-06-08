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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أسرة قهوجى أوسيم تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول  انتحار قهوجى إثر مرورة بأزمة نفسية باوسيم

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت أسرة المتوفى لسؤالهم بشأن الحادث حيث اكدوا عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة وصرحت بالدفن

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قهوجي مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

وبالفحص تبين العثور على جثة قهوجي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرته أفادوا بأن نجلهم مدمن لمخدر الآيس وأنهى حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

انتقلت الأجهزة الأمنية النيابة العامة بشمال الجيزة النيابة العامة العثور على جثة إشارة من غرفة عمليات النجدة أسرة المتوفي أزمة نفسية