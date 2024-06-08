أربع دول أوروبية تبدأ التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي

يدلي الناخبون في سلوفاكيا وإيطاليا ومالطا ولاتفيا اليوم /السبت/ بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي خلال اليوم الثالث من عملية الاقتراع التي انطلقت أول أمس الخميس.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي تعرض لمحاولة اغتيال منتصف الشهر الماضي، سيكون في الصدارة؛ فيما من المتوقع أن يبلي حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بلاء حسنا.

جدير بالذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي بدأت أول أمس الخميس على مستوى القارة العجوز، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع في هولندا أبوابها أمام الناخبين؛ في عملية انتخابية تستمر حتى يوم غدا الأحد لاختيار 720 نائبا أوروبيا للسنوات الخمس المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ العملية الانتخابية في غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 - من بينهم فرنسا وألمانيا - غدا.