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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة سائق انتحر شنقا بسبب ترك زوجته المنزل

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول انتحار سائق بسبب ترك زوجته منزل الزوجية 
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بالدفن بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سائق مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته أفادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقا بسبب ترك زوجته المنزل إثر خلافات أسرية جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات إشارة من غرفة عمليات النجدة التصريح بدفن جثة التصريح بدفن العثور على جثة سائق العثور على جثة