روسيا: منظومات الدفاع الجوي تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /السبت/ أنه تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الليلة الماضية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث أسقطت منظومات الدفاع الجوية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة (سبوتنك) الروسية اليوم ـ أن من هذه الطائرات: طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم اعتراض اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وأربع طائرات فوق القرم، واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وأعلنت الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.