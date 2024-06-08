الزراعة تحذر من ذبح الأضحية في الشوارع أو أمام المنازل (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن استعدادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ300 مجزر بكافة المحافظات.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وضعتا خطة لفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضحية، محذرا من القيام بذبح الأضحية في الشوارع أو أمام المنازل.

وتابع: الوزارة حريصة على حصول المواطن على أفضل جودة من اللحوم من خلال توفير الأطباء البيطريين بالمجازر لتأكد من سلامة الأضحية، بالإضافة إلى نظافة اللحوم وسلامتها، كما أن هناك غرامات على المواطنين حال الذبح أمام المنازل.

وأوضح محمد القرش، أن الحكومة حريصة على توفير كافة البدائل للمواطن من خلال منافذ الوزارة لمنع الاحتكار ومنع ارتفاع الأسعار.