محافـظ المنوفية: 4 مليارات و730 مليون جنيه جملة الاستثمارات في القطاع الصحي

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الاقليم بأن جملة استثمارات الدولة في القطاع الصحي بلغت إكثر من 4 مليار و730 مليون جنيه

جاءت التصريحات تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي.

شملت المشروعات إنشاء مستشفى أشمون الجديدة ومستشفى الشهداء الجديدة ومستشفى الأورام بمنوف ومستشفى السادات العام الجديد ومستشفى قويسنا وشبين الكوم الجديدة، هذا فضلاً عن الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية – تطوير مستشفى السادات المركزي – مستشفى صدر شبين الكوم).



وأوضح محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي ، حيث تم تدعيم القطاع الصحي ب 6 مستشفيات طبية عملاقة بتخصصات متنوعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، مما يعد إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.



* مستشفى أشمون الجديدة بحجم إستثمارات " مليار و350 مليون جنيه "



تقام المستشفى على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " وتضم 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي ، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق بواقع 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة ، فضلا عن قسم العناية المركزة بـ 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير ، وقسم الاقامة الداخلية بإجمالي 186 سرير" .

* مستشفى الشهداء الجديدة بإستثمارات" مليار و300 مليون جنيه "



تقام المستشفى على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبجملة استثمارات إجمالية " مليار و300 مليون جنيه " وتضم 5 غرف عمليات و عدد 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير .



*مستشفى الأورام الجديد بمنوف بجملة استثمارات 2 مليار جنيه، حيث قام محافظ المنوفية بوضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف والذى يعد حلماً لأهالي المنوفية باعتبارها صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.



وأشار المحافظ إلى المستشفى تقام علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ، وتضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ومنها ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووى ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ) .



* مستشفى عام جديد بشبين الكوم



أشار محافظ المنوفية إلى أنه تمت موافقة وزارة الصحة على " إنشاء مستشفى عام بشبين الكوم " على مساحة 13 ألف و781م2 بجوار كلية التربية الرياضية - أمام المستشفى العسكري بحي شرق شبين الكوم لتقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.

*مستشفى السادات وقويسنا الجديدة



وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزي لمدينة السادات بدلاً من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدان بطاقة 250 سرير ، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 م2.

وأكد المحافظ على موافقة وزارة الصحة على إدراج تنفيذ مشروع " المركز الطبي " بعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز السادات بمنطقة الصوامع، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والأساسية بمنطقة الصوامع وتوفير بيئة مناسبة بما يضمن تحقيق حياة كريمة .



* مدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام بتكلفة (8) مليون جنيه



أشار “أبو ليمون” إلى انه تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام على مساحة 625م2 وبتكلفة ما يزيد عن (8) مليون جنيه بإجمالي 4 طوابق لخدمة المنظومة الصحية.



* المشاركات المجتمعية فى دعم قطاع الصحة



اكد محافظ المنوفية على تفعيل دور المشاركة المجتمعية و التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات لدعم خطة الدولة فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ، فقد تم تدعيم القطاع الصحي بالمحافظة بعدد من المشاركات المجتمعية أهمها:

* وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام بتكلفة 12 مليون جنيه

تم افتتاح وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام تبرع " الحاج وحيد البيه " بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه ، وتضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال مما يساعد في توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة في تخفيف آلامهم والقضاء على قوائم الانتظار .

* جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى تلا المركزي

تم دعم مستشفى تلا المركزى بجهاز أشعة مقطعية جديد ماركة " سيمنز16 مقطع " دعماً من وزارة الصحة مما يعد إضافة قوية للمستشفى وذلك في ضوء تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .



* 10 أجهزة حضانات أطفال جديدة دعما لمستشفى قو يسنا المركزى

دعم قسم حضانات الأطفال بمستشفى قويسنا المركزى بعدد 10 أجهزة حضانات جديدة تبرع " رجل الأعمال اللواء محمد أبو المجد " لتحسين أوجه الرعاية الصحية المقدمة للأطفال .



* 6 ماكينات غسيل جديدة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان

تم تطوير ودعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان بـ 6 ماكينات جديدة تبرع " جمعية أصدقاء الكلي " ليصبح الإجمالي 42 ماكينة غسيل كلوي بالوحدة ، لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.



* وحدة إسعاف بقرية بتبس بمركز شبين الكوم

جاري إنشاء وحدة إسعاف بقرية بتبس بمركز شبين الكوم بقطعة أرض على مساحة 240 مترتبرع الحاجة " نفيسة عبد الله أبو شنب "



*مستوصف طبى بقرية ميت موسي بشبين الكوم

جاري إنشاء مستوصف طبى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية قرية ميت موسي بمركز شبين الكوم تبرع الحاجة انتصار سعد غنيم لتوفير الخدمة الصحية لأهالي القرية .

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