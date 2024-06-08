الدفاع المدني السعودي: أمن حجاج بيت الله الحرام أولوية لا تهاون فيها

أكد المتحدث باسم مديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أن أمن حجاج بيت الله الحرام أولوية لا تهاون فيها، مشيرا إلى أن إجراءات الحماية تُنفذ من قبل منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات السلامة.

وقال الحمادي - في تصريح خاص لقناة (السعودية) الإخبارية اليوم /السبت/ - "إن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق السلامة لحجاج بيت الله الحرام" مشيرا إلى أن أهم هذه الإجراءات التأكد من سلامة وكفاءة أنظمة الحماية من الحريق في المشاعر المقدسة وتوفير الحماية لمساكن الحجاج.

وأشار إلى أن إجراءات الحماية لحجاج البيت الحرام تُنفذ من قبل منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات السلامة، مُضيفا أن المتابعة والجولات الميدانية مستمرة؛ للتأكد من عدم وجود أي مسببات للحوادث وسلامة الأنظمة الوقائية.