إنفوجراف.. «الرعاية الصحية» تستعرض نتائج مشاركتها بالملتقى الطبي الأفريقي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نتائج مشاركتها بمؤتمر صحة افريقيا Africa Health Excon والمعرض المصاحب له، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، خلال الفترة من (3-6) يونيو 2024.

وأشار الانفوجراف، أن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان التقى خلال فعاليات المؤتمر بـ 3 وزراء صحة من القارة الأفريقية من دول "أوغندا، زيمبابوي، الرأس الأخضر" وتم بحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية، فيما التقى 40 وفدًا من مختلف أنحاء القارة الأفريقية لبحث سبل تبادل وتناقل الخبرات وتعزيز الشراكة.

ووفقًا للانفوجراف، فقد تم توقيع 6 اتفاقيات شراكة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتحسين مهارات وكفاءة مقدمي الخدمة، وتم عقد اتفاقية شراكة لتقديم الخدمات الافتراضية الاستشارات والاتصال الطبي عن بُعد في القارة الافريقية، كما تم توقيع اتفاقين شراكة لنشر حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمي في رعاية مرضى السكري، فضلًا عن اتفاقيات الشراكة في مجال مبادرات الصحة العامة والتوعية الصحية وزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والتوعية بالصحة النفسية، فضلًا عن توقيع 3 تعاقدات مع شركات دولية لتعزيز وتسويق السياحة العلاجية واستقطاب الوافدين من الدول العربية والافريقية والأوروبية للعلاج بمستشفيات الهيئة.

وأضاف الانفوجراف، أن جناح الهيئة بالمعرض المصاحب للمؤتمر يعد أكبر جناح تكنولوجي تشارك به الهيئة على مدار 3سنوات ويضم أحدث الابتكارات، و العروض التفاعلية التي تستخدم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وأبرزها الغرفة الغامرة Immersive Room، الشاشات التفاعلية Interactive Screen، الأرضية التفاعلية Interactive Floor، الشاشات المنزلقة Sliding Screens.، لافتًا أن 2500 زائر أجروا رحلة عبر الزمن من الحضارة الفرعونية العريقة إلى التطور التكنولوجي بجناح الهيئة المشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر، وتعرفوا على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة وإمكانات الهيئة وتجهيزاتها العالمية ومشروعها للسياحة العلاجية

واختتم الانفوجراف بأن هيئة الرعاية الصحية نظمت 14 جلسة علمية ونفاشية خلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة افريقيا وتناولت العديد من الموضوعات وأبرزها التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإصلاح النظم الصحية الصحية والتجهيزات الطبية والسياحة العلاجية واستعراض تجربة الهيئة الرائدة في التحول الأخضر، وشهدت الجلسات العلمية حضور كثيف تخطي 3000 مشارك عربي وأفريقي فضلًا عن الإشادات عالمية بثراء محتوى الجلسات.

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