مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن الأوضاع والخسائر الإنسانية الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة تناول فيها الأوضاع الإنسانية المتردية والخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية التي استهدفت منطقة "خاركيف" شمال شرقي البلاد مؤخرا.

وقالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالة الطوارئ - خلال الجلسة؛ حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - إن "الأطفال في أوكرانيا تعرضوا لأضرار نفسية وجسدية هائلة جراء الحرب الروسية"، مشيرة إلى مقتل حوالي 600 طفل أوكراني، وإصابة حوالي ألف و425 آخرين منذ بداية الحرب.

وأضافت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق الخطوط الأمامية للصراع أمضوا ما بين أربعة إلى سبعة أشهر من وقتهم في الملاجئ مما تسبب لهم في اضطرابات وضغوط نفسية هائلة.

من جانبه، شدد نائب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود، على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في القمة التي ستستضيفها سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا، لافتا إلى أن ذلك سيكون حاسما في دعم الهدف المشترك المتمثل في صون الأمن والسلم الدوليين.

ودعا وود، خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن، جميع الدول إلى دعم سعى أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن أسفه لعدم إظهار روسيا إي دعم أو استعداد للمفاوضات أو المشاركة في تحقيق سلام دائم.