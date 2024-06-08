تفاصيل تطور العلاقات بين مصر وأذربيجان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إلهام علييف رئيس إذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث اجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وتعقد قمة مصرية أذربيجانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية

ونرصد تطور العلاقات المصرية الأذربيجية:

- تقوم العلاقات المصرية الأذربيجانية على أساس قوى من التماثل والتقارب

- كانت مصر فى مقدمة الدول التى اعترفت باستقلال اذربيجان فى ديسمبر 1991 وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسى عام 1992

- في يونيو 2023 ألقت مصر بيانها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الآذرية باكو حيث ألقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر بالنيابة عن الوزير سامح شكري وزير الخارجية

- في فبراير 2023 استقبل دالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صاحبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني البرلمان بأذربيجان والوفد المرافق لها أشار مصطفي مدبولي إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو والتي بعثت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات شعوب البلدين وترتقي لإمكانات وقدرات كل من مصر وأذربيجان كما أشار إلى أن عقد جولة المشاورات السياسية الأخيرة في باكو يأتي انعكاساً لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة من حالة زخم وحراك تمثلت في استئناف جولات المشاورات السياسية بين البلدين في يونيو 2021 بالقاهرة.

- في يناير 2023 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مدينة باكو عاصمة اذربيجان في زيارة ثنائية وذلك في اطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وشهدت الزيارة عدداً من اللقاءات المكثفة.

- عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر زوجلوب" الرئاسي بباكو عبر الرئيس عن خالص التقدير للرئيس علييف على دعوته لزيارة أذربيجان وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيداً بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأذربيجان ومدى تميزها كما أكد الجانبان أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- فى 23سبتمبر 2022 التقى وزير الخارجية سامح شكري على هامش اعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف تناول اللقاء مجمل ملفات التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان وسبل تطويرها، أخذاً في الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين في باكو في فبراير ٢٠٢٢



- عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مؤخرا اجتماعا افتراضيا مع رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني حيث يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة والتي تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن ضمنها: الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة، كما ناقشا استعدادات زيارة الرئيس إلهام علييف إلي مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر مايو الماضي وضمن 22 مسئولا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية وضمت العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية، والنقل، والترويج الاستثماري، والطاقة المتجددة، والبترول، والصحة، والصناعة، والإنشاءات.

وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

- تم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع بالإضافة إلي إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج نوفي لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وناقش الوزيران مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.

ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي تقدير مصر وحرصها على تطوير العلاقات المشتركة والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات على مدار السنوات الماضية وأبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير 2023 كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات: الري والثقافة والتجارة.

- الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة عقدت في العاصمة باكو خلال عام 2022 ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل.