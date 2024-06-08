مفاجأة.. جزء تاسع من مسلسل suits

أعلنت شركة الانتاج العالمية netflix اصدار جزء جديد من المسلسل الشهير suits وذلك في مفاجأة غير متوقعة لعشاق المسلسل الذي استمر لمدة 8 مواسم وانتهى منذ عدة سنوات ولم يعتقد انه سيأتي بجزء تاسع جديد بعد كل هذه السنوات، والمسلسل الشهير يحكي عن شركة محاماة كبرى في الولايات المتحدة والقضايا التي تباشرها هذه الشركة مع مجموعة من المحامين الكبار وتحكي الدراما يومياتهم وحياتهم الشخصية والمهنية.

وسوف يصدر المسلسل في بداية يوليو المقبل حيث حددت الشركة يوم 1 يوليو لصدور الجزء التاسع والاخير من المسلسل الناجح والشهير الذي صدرت منه نسخ في دول مختلفة حول العالم منها مصر بنفس الاسم الامريكي من بطولة أسر ياسين وصبا مبارك ولقى نجاح كبير حتى من الجهور الذي لم يشاهد النسخة الاصلية، والمسلسل الامريكي من بطولة “جابريل ماتش، باتريك جيه آدامز، سارة رافيرتي، دولي هيل، أماندا شول، وأبيجيل سبنسر”، وكان قد حقق مسلسل Suits، من تأليف آرون كورش، نجاحًا كبيرًا في عرضه الأصلي، من عام 2011 إلى عام 2019.

واكتسب المسلسل شعبية مرة أخرى بعد وصوله إلى Netflix العام الماضي حيث قضى شهرًا في قائمة العشرة الأوائل الأسبوعية في طريقه ليصبح العرض الأكثر بثا لعام 2023، لذلك قررت شركة الانتاج اعادة انتاج موسم جديد، ومن القصص التي اثارت اعجاب جمهور المسلسل وكانت حديث الجمهور انتظارا لمعرفة مصيرهم هي قصة “هارفي سبيكتر” المحامي الشهير وبطل المسلسل مع أحد الابطال وهي شخصية “دونا” في المسلسل ومساعدته حيث كان لهم علاقة خاصة هي احد اسباب نجاح المسلسل بجانب القضايا التي يتم تناولها.