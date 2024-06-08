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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية تكشف تداعيات تصريحات طبيب البيت الأبيض عن صحة بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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كشف ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من نيويورك، عن تصريحات روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض، التي قال فيها إن الرئيس جو بايدن لا يصلح طبيًا لكي يكون رئيسًا للبلاد مرة أخرى.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تصريحات الطبيب الذي يميل للحزب الجمهوري، زادت الجدل في الشارع الأمريكي، خاصة ونحن نقترب على الانتخابات الإمريكية.

ونوه إلى أنه في حالة فوز بايدن بولاية أخرى، سيزج بـ"جاكسون" في السجن، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرًا إلى أن تصريحاته بمثابة "ضربة بالظهر".

وعما يحدث في الداخل الأمريكي، فهناك الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية تحيط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولعل أشهرها أزمة المهاجرين غير الشرعيين.

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