7 نصائح مهمة للتخلص من مشكلات التنفس الناتجة عن الطقس الحار

يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في التنفس نتيجة الموجة الحارة ، حيث نشر تقرير في موقع piedmont عن الأمراض في الصيف، وتغير درجات الحرارة بشكل كبير ، ووفقا للتقرير فإن مشاكل التنفس تزيد في هذا التوقيت نتيجة الكثير من العوامل الجوية والبيئية وكذلك الصحية.

فمن أهم العوامل التي تؤثر على الجهاز التنفسى التي تتعلق برطوبة الطقس، وارتفاع معدلاتها، بالاضافة الي ظهور العوامل المؤثرة المرضية، مثل تاريخ الشخص المرضى، مثل الربو أو بعض الأمراض الصدرية كحساسية الصدر، و أمراض الرئة و مشكلات الانسداد الرئوي وغيرها.

ومن أهم النصائح التي نشرها التقرير لتجنب هذه المشكلات التنفسية :

ـ يجب عدم التعرض للملوثات البيئية التي تؤثر على الجهاز التنفسى بشكل مباشر مثل الدخان.

ـ الابتعاد عن حرارة الشمس وخاصة في وقت الظهيرة والجلوس في مكان بارد ودرجة حرارته معتدلة.

ـ الابتعاد عن تريية الحيوانات الأليفة، والغبار، وحبوب اللقاح، وكل الأشياء التي تهيج الحساسية مع الطقس الحار.

ـ شرب الماء باستمرار لترطيب الجسم ووقايته من الجفاف .

-تناول الطعام الغنى بالألياف والذى يساعد على تقليل حدة جفاف الجسم، مثل البطيخ وتناول المشروبات المنعشة كالليمون والنعناع ، الابتعاد عن الأطعمة المسببة لحساسية الطعام.

ـ إذا كنت من مرضى الجهاز التنفسى، احرص على تناول الأدوية المعالجة مثل البخاخات في وقتها المناسب ومتابعة الطبيب المختص لمتابعة لحالتك وتاريخك المرضى.

ـ لابد من الذهاب للطبيب المختص إذا كنت تعانى من ضيق حاد بالتنفس، أو ألم بالصدر وغيرها من الأعراض غير المريحة.