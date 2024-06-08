مراسم استقبال رسمية لرئيس أذربيجان بالاتحادية.. السيسي وعلييف يصافحان حرس الشرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلهام علييف رئيس إذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث اجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وتعقد قمة مصرية أذربيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية

ومن المقرر ان تشهد المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.