إصابة 11 فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بالضفة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بإصابة 11 فلسطينيًا بجروح وكسور، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات من جيش الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل في عقبة جبر، ونكلت بالفلسطينيين المقيمين بالمخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت لترهيب السكان، وتخريب المنازل، والمركبات.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية في غرفة العمليات المشتركة بمحافظة أريحا والأغوار، أن جنود الاحتلال اعتدوا بأعقاب البنادق، وأدوات صلبة على الفلسطينيين، خلال عملية الاقتحام.