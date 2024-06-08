اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس استمرار الموجة شديدة الحرارة علي كافة الانحاء، حيث يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم السبت نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 47 للعظمي والصغري 32 درجة .



نصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.