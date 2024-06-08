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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفيوم تحصد مركزا ثالثا وخامس جمهورية بمسابقة العروض المنهجية للتربية الخاصة والمرحلة الإعدادية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى مسابقة العروض المنهجية، التى نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية على مستوى الجمهورية.

وفازت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الشئون التنفيذية - التربية المسرحية) في مسابقة العروض المنهجية على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية - والتربية الخاصة.

ففي التربية الخاصة، حقق طلاب وطالبات التربية الخاصة مركز ثالث جمهورية، بمشاركة متميزة من طلاب مدرسة النور للمكفوفين (عمرو عبدالحميد محمد - عبدالرحمن سيد عبدالهادي - مؤمن عبدالنبي شعبان )، وطلاب مدرسة الأمل للصم بنين (أحمد محمد عبدالحليم - محمود محمد محمود فتحي - يوسف ممدوح زيدان) ، وطلاب مدرسة التربية الفكرية (شهد محمد ممدوح - عبدالرحمن عاطف عبدالعزيز )

وفي المرحلة الإعدادية فاز طلاب التربية المسرحية بمدرستين خاصتين بالمركز الخامس جمهورية في مسابقة العروض المنهجية على مستوى الجمهورية، وهم (أسماء مجدي شحاته _ عمار صابر _ جودي باسم صالح _ أدهم سيد جمال) ، و (حبيبة احمد رمضان _ أنس محمود فتحي _ مريم محمد مصطفى _ عبد الرحمن هاني حمدي ). 

وتقدمت الدكتورة أماني قرنى بخالص التهنئة، لمدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجية عام التربية المسرحية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس الفائزة، وإدارة التربية الخاصة والتعليم الخاص، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية المسرحية.

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