"مصر في قلب الله" بجميع مسارح قصور الثقافة احتفاء بـ"رحلة العائلة المقدسة"

وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإعادة عرض "مصر في قلب الله" لفرقة كورال "أغابي" الكنائسي، بقيادة أماني فوزي على جميع مسارح قصور الثقافة بالمحافظات، بعد أن تم عرضه على مسرح السامر خلال الاحتفالية التي اقيمت على المسرح احتفاء بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

العرض يتناول رحلة العائلة المقدسة بدءا من دخولها مصر "سيناء"، وصولًا بأرض الصعيد، ثم العودة إلى فلسطين، ويتضمن ترانيم “ البلد دي، العيلة الملكية، مصر فى قلب الله، يا أبائى رهبان البرية، عطيتك حلوة”.

العرض من تأليف مينا مجدى، ألحان ماريو صموئيل، مينا ميلاد، مينا حليم، إخراج عصام عاطف، فكرة وإنتاج فريق كورال أغابى.

رحلة العائلة المقدسة هي رحلة السيدة مريم وولدها المسيح إلى مصر ضمن مسار العائلة المقدسة جاءت من بيت لحم في غزة حتى دخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما (بلوزيوم) الواقعة بين مدينتى العريش وبورسعيد.

ودخلت العائلة المقدسة مدينة تل بسطا (بسطة) بالقرب من مدينه الزقازيق بمحافظة الشرقية التي تبعد عن مدينة القاهرة بنحو 100 كم من الشمال الشرقى،ومن مسطرد انتقلت شمالا إلى بلبيس مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية واستظلت العائلة المقدسة عند شجرة عرفت باسم شجرة العذراء مريم ومرت العائلة المقدسة على بلبيس ايضا فى رجوعها.

ووصلت العائلة المقدسة إلى مصر القديمة وتعتبر منطقة مصر القديمة من أهم المناطق والمحطات التى حلت بها العائلة المقدسة فى رحلتها إلى أرض مصر ويوجد بها العديد من الكنائس والاديرة.