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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطع المياه عن مدينة بلاط بالوادي الجديد

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أعلنت محافظة الوادى الجديد اليوم السبت قطع مياه الشرب عن مدينة بلاط خلال الفترة الصباحية  وذلك للقيام باعمال صيانة بالخط الرئيسي المغذي لاحياء المدينة .

وأكد سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط،  قطع المياه صباح اليوم عن المدينة بالكامل ووقف تشغيل محطات ضخ المياه كما تم الدفع بعدد من الفرق الفنية والمعدات لاصلاح الخط الرئيسي في اسرع وقت ممكن لافتا انه سيتم اعادة ضخ المياه وتشغيل المحطت فور الانتهاء من اصلاح العطل.

رئيس مدينة بلاط يطمئن علي منفذ السلع الغذائية بقرى تنيدة

على جانب آخر، إطمأن  سلامة علي محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لقرى تنيدة وبعض المحال التجارية والباعة الجائلين بمركز بلاط، برفقة موظفي مكتب تموين المركز.

واطمأن رئيس الوحدة، على توافر السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وأيضًا السلع الغذائية وذلك في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين.

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