النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر

قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب إن أمن وسلامة الحجاج خط أحمر، مؤكدا أن النيابة العامة على استعداد تام لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأضاف الشيخ سعود المعجب - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت - أن النيابة استحدثت تقنيات تساعد على التنقل داخل الأماكن المقدسة للمساهمة مع الأجهزة الحكومية الأخرى في نجاح موسم الحج هذا العام، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لخدمة الحجاج.

وأكد أنه لن يسمح بالتعدي على حقوق الحجاج، مشيرا إلى أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن مسئولية جميع الأجهزة المختصة، وأن النيابة ستؤدي دورها على أكمل وجه.

وأشار الشيخ سعود المعجب إلى أن النيابة ستطبق النظام والعقوبات الصارمة على كل من يحاول الخروج عن النظام أو الحج بدون تصريح، مبينا أن النيابة العامة فعَّلت مكتب تحقيقات متنقل لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.