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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

153 مليون دولار.. "Garfield Movie" يواصل صدارة شباك التذاكر الأمريكي

The Garfield Movie
The Garfield Movie
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يواصل فيلم الرسوم المتحركة “The Garfield Movie” من بطولة صوت النجم كريس برات، صدارة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 153 مليون دولار، جمع منهم 59 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و94 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

في إطار من الرسوم المتحركة والكوميديا، يتبع فيلم “The Garfield Movie”حياة القط جارفيلد، والذي يخوض العديد من المغامرات والأحداث المدهشة في حياته. ويشارك برات البطولة، كل من: نيكوﻻس هولت، هانا وادنجهام، صامويل إل. جاكسون، بريت غولدشتاين، فينج راميز.

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