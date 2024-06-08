صحيفة هندية: زعماء 7 دول يشاركون في أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الهندي

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم السبت أن قادة سبع دول مجاورة ومنطقة المحيط الهندي، ومن بينهم رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة ورئيس جزر المالديف محمد مويزو، سيحضرون حفل أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي المقرر غدا الأحد.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز المحلية عن بيان الوزارة القول إن زيارة الزعماء لحضور حفل تنصيب مودي تتماشى مع الأولوية القصوى التي توليها الهند لسياسة "الجوار أولا" ورؤية "SAGAR" أو الأمن والنمو للجميع في المنطقة.

وإلى جانب حسينة ومويزو، فإن الزعماء الآخرين الذين سيحضرون الحفل هم الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه، ونائب رئيس سيشيل أحمد عفيف، ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، ورئيس وزراء بوتان تشيرينج توبجاي.

وذكر البيان أنه بالإضافة إلى المشاركة في مراسم أداء اليمين، سيحضر الزعماء مأدبة تستضيفها الرئيسة الهندية دروبادي مورمو مساء الأحد.