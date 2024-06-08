تعرف على شروط ومزايا الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون

تستعد الدولة المصرية ممثلة وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة حسبما أعلن رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل وهم المنيا وكفر الشيخ ومطروح ودمياط وشمال سيناء.



ويبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل نظام التأمين الصحي الشامل وما هي شروط الانتفاع بـخدمات التأمين الصحي والمزايا التي تقدمها الهيئة.



وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وفقا للقانون فيما يلي:

حدد قانون التأمين الصحي الشامل عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل، حيث ألزم القانون ، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.

كما نص القانون على أن تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.



كما نص القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.



يشمل نظام التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية التأمينية، بما في ذلك استشارات طبيب الأسرة والممارس العام، وزيارات الأطباء الاختصاصيين بما في ذلك طب وجراحة الأسنان، والعلاج والإقامة في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والخدمات التشخيصية التصويرية والمعملية، والخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية، والسفر للعلاج في الخارج وفقًا للضوابط المحددة، بالإضافة إلى صرف الأدوية لعلاج الأورام والأمراض المزمنة مجانًا.