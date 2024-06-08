تحرير 14 محضرا تموينيا مخالفا بالمنيا

وجه اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المخابز البلدية والأسواق ، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.

وفي هذا السياق قامت ادارة تموين مدينة ملوي اليوم السبت وعدد من الجهات المعنية بحملة تموينية أسفرت عن تحرير 14 محضر تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم وجود لوحة تشغيل وبون صرف وعدم نظافة وشهادة صحية.

وتابع تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوي الحملات التموينية لمتابعة عدد من المخابز البلدية بنطاق قرى مركز واحياء مدينة ملوى، للوقوف على مدى التزام اصحاب المخابز بالاوزان المقررة والالتزام بالمواصفات.

وأضاف تاج ابو سداح، أن اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من اجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

FB_IMG_1717828872407

FB_IMG_1717828875169