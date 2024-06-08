اليوم.. محاكمة المتهمين في رشوة وزارة التموين

تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة المتهمين برشوة وزارة التموين، وذلك بعدما تم تأجيلها في وقت سابق لحين ورود تقرير لجنة الخبراء.

رشوة وزارة التموين



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وكان ممثل النيابة العامة، خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، إن المتهمين جميعا صرفوا سلع غذائية “سكر وزيت” المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وصرفوا أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء: أكلوا طعامهم وملئوا به بطونهم.