اليوم.. مطارا الغردقة ومرسي علم يستقبلان 27 ألف سائح

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم السبت، نحو 132 رحلة طيران دولية، وذلك على متنها 27 ألف سائح.

حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول سياحى خلال الأسبوع بواقع 42 رحلة طيران دولية على متنها 8 آلاف سائح، من بين 143 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبل.

مطار الغردقة الدولى يستقبل 19 ألف سائح على متن 90 رحلة طيران



فيما يستقبل مطار الغردقة الدولى، 19 ألف سائح من المقرر وصولهم على متن 90 رحلة طيران من مختلف المطارات والعواصم الأوربية.

وتشهد منتجعات البحر الأحمر، خلال الآونة الأخيرة إرتفاع كبير فى نسب الإشغال السياحى من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.