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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أمريكي: بايدن وماكرون يبحثان عددا من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون
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قال مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس، عددا من القضايا الملحة ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الجانبين سيشاركان في موكب بساحة الإليزيه.

يأتي هذا اللقاء خلال زيارة دولة يجريها الرئيس الأمريكي إلى فرنسا، في أعقاب إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في النورماندي باستحضار مقارنات بين الحرب العالمية الثانية والنزاع بين روسيا وأوكرانيا؛ حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/. 

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الفرنسية /باريس/ للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء الذي مهد للانتصار على ألمانيا النازية عام 1944.

ماكرون باريس بايدن