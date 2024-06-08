واشنطن وسول تعقدان جولة محادثات بشأن تكاليف نشر القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

تعقد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جولة ثالثة من المحادثات بشأن تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية على الأراضي الكورية الأسبوع المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم /السبت/، عن كبيرة المفاوضين بالوفد الأمريكي ليندا سبيشت، قولها: "إن المفاوضات القادمة ستعقد بدءا من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبلين في واشنطن"، مضيفة أن بلادها تتوقع مواصلة الجهود نحو الهدف المشترك وهو التوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين بما يعزز الأمن المشترك.

وأشارت الإذاعة الكورية إلى أن المسؤول البارز بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لي تاي-وو، سيقود الوفد الكوري في المحادثات.

جدير بالذكر أن سول تتحمل جزئيا، منذ عام 1991، تكلفة تمركز القوات الأمريكية - البالغ قوامها 28 ألفا و500 فرد - في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي المعروف باسم "اتفاق التدابير الخاصة" بنهاية عام 2025.