الدفاع الروسية: تدمير معدات وأليات عسكرية أمريكية على محور أفدييفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/ تدمير معدات وأليات عسكرية أمريكية على محور (أفدييفكا).

ونشرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - لقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أمريكية من طراز /أبرامز/ ودبابة أمريكية أخرى من طراز /برادلي/ على محور أفدييفكا، موضحة أن جنودا من مجموعة /المركز/ التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أمريكية من طراز /أبرامز/ ومركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز /برادلي/.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة استخدمت قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة على دبابة /أبرامز/ ومركبة /برادلي/ الأمريكية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز /أورال-30/ مضيفة أن مركبة /برادلي/ تم الإطاحة بها من خلال طائرة مسيرة من طراز /إف بى فى/ التابعة لمجموعة /المركز/، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت تسع طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت الأركان الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - "في الساعات الأولى من اليوم السبت، أطلقت روسيا 13 مسيرة وصاروخ كيه-إتش 59 من القرم وكورسك".. مضيفة أن المجموعات المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، قاموا بالتصدي للهجمات الروسية وتمكنوا من إسقاط تسع طائرات بدون طيار من طراز شاهد وصاروخ كيه-إتش 59، في مناطق خاركيف وزابوروجيا وبولتافا ودنيبروبتروفسك.