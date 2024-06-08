سويسرا تخصص 66 مليون دولار لأوكرانيا من أجل التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية

أعلنت الحكومة السويسرية، عزمها تخصيص 66 مليون دولار؛ لمواصلة دعم أوكرانيا في مجالات الرقمنة والحوكمة الإلكترونية على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وذكر المجلس الفيدرالي السويسري - في بيان اليوم /السبت/ نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن مشروع الحكومة الإلكترونية من أجل المساءلة والمشاركة أو ما يسمى بـ" EGAP" قد نجح بالفعل في رقمنة الخدمات التي تقدمها الدولة وتعزيز الشفافية داخل الإدارة الأوكرانية، لذلك قرر المجلس الاتحادي أن تستمر سويسرا في دعم المشروع من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والذي سيوفر إجمالي 58.7 مليون فرنك سويسري - أي حوالي 66 مليون دولار - خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وأشار البيان إلى أن التمويل الجديد سيركز بشكل خاص على المشاريع في المناطق المتضررة بشكل مباشر من العمليات العسكرية الروسية وتعتبر مهمة لتعافي البلاد في المستقبل.. مؤكدًا أن بعض مجالات التركيز الرئيسية ستشمل الرعاية الصحية والتعليم وإزالة الألغام لأغراض إنسانية.