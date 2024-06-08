أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 517 ألفا و290 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي تكبد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1210 جنود ما بين قتيل وجريح.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن "روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 7 آلاف و843 دبابة، و15 ألفا و105 من المركبات المدرعة، و13 ألفا و533 من النظم المدفعية و1095 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و834 من أنظمة الدفاع الجوي، و2277 من صواريخ كروز و357 طائرة مقاتلة، و326 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلا عن تدمير 2248 من المعدات الخاصة، وغواصة واحدة، و18 ألفا و484 من المركبات وخزانات الوقود، و10 آلاف و945 طائرة بدون طيار".