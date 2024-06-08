الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن

دمر الجيش الأمريكي، خمس طائرات بدون طيار "مسيرات" وصاروخين وزوارق تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - بأن جماعة الحوثي أطلقت على مدى 24 ساعة المنصرمة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم تبلغ أية سفن أمريكية أو تجارية أو تابعة للائتلاف، عن وقوع إصابات أو أضرار، موضحة أنها دمرت أربع طائرات بدون طيار وصاروخين باليستيين مضادين للسفن.

وذكرت القيادة، أنها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار واحدة أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى مضيق باب المندب، بالإضافة إلى أن تدمير زورق دورية حوثي في البحر الأحمر.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، قد أعلن - أمس الجمعة - أن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين وهما سفينة إلبيلا وسفينة أُول جنوة".. ولم يحدد "سريع" تاريخ تنفيذ العمليتين، فيما رفضت شركة شرق البحر المتوسط للملاحة (إيسترن مديتيرينيان ماريتايم)، التي تدير سفينة الحاويات إلبيلا التي ترفع علم مالطا، التعليق على هذه التقارير.