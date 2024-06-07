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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. طرح البوسترات الدعائية لأبطال فيلم "ولاد رزق 3"

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق"، البوسترات الدعائية لأبطال الجزء الثالث من الفيلم، والتي جاءت لكل من “أحمد عز، آسر ياسين، سيد رجب، محمد ممدوح، كريم قاسم، أسماء جلال، محمد لطفي، علي صبحي”.

ومن المقرر طرح فيلم “ولاد رزق 3”  في السينمات يوم 12 يونيو الجاري، ليدخل سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يشهد الجزء الثالث من العمل العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، كما أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم. 

ولاد رزق 3 ولاد رزق أحمد عز