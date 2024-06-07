بسبب رئاسة إسرائيل له.. المؤتمر الدولي لنزع السلاح مهدد بالفشل

قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك حملة لمقاطعة المؤتمر الدولي لنزع السلاح بسبب رئاسة إسرائيل له، موضحًا أن إسرائيل تستخدم المؤتمر لتبيض صورتها أمام العالم، وأنه في حالة المقاطعة سيفشل المؤتمر بالتأكيد.

وكشف أن مؤسسة ماعت دعت لذلك أثناء مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان في جينيف لأن هناك ازدواجا في المعايير في التعامل مع القانون الدولي، بسبب دعم أمريكا لإسرائيل بالسلاح.

وأضاف أن الحملة ليست مجرد توقيعات علي الأوراق وانما إصدارات وأوراق عمل ومحاضر جلسات وفيديوهات تثبت وتؤكد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي.