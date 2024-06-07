وزارة الشباب والرياضة فى الحكومة الجديدة بين إنجازات ماضية وتحديات قادمة

بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة ترصد البوابة نيوز أهم ما قامت به وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة لتولى الدكتور اشرف صبحي وأهم الأعمال المنتظرة للوزارة فى الحكومة الجديدة

حققت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة فى كافة مجالات العمل، فى الجمهوريةث الجديدة.

وجاءت أولى مستهدفات وزارة الشباب والرياضة من خلال التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية فى مصر عن طريق تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتى وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة.

وتمتلك وزارة الشباب والرياضة (6430) منشأة شبابية ورياضية، وأنشأت أكثر من 4282 ملعباً لكرة القدم، و12 مدينة شبابية ورياضية، و14 استاد رياضي، و14 صالة رياضية منها أربع صالات تم إنشاؤها خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، مع إنشاء وتطوير14 نادىا رياضىا وتطوير شامل لعدد 30 مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي، وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة، وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فىأكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى،

وحرصت الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية

وتاتي استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على قائمة أولويات الوزارة بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية، حيث استطاعت مصر استضافة أكثر من 325 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر حققت من خلال عوائد اقتصادية وسياحية ورياضية.

كما أعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين والتى عانت على مدى فترات زمنية سابقة بسبب غياب التخطيط العلمى لتلك المشروعات، ومن ذلك أن إطلاق المشروعات الوطنية الخاصة باكتشاف الموهوبين

تاتي اهم لأعمال المنتظرة لوزارة الشباب والرياضة فى الحكومة الجديدة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ثم انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية واللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى استكمال المشاريع والطرح الاستثماري والمنشآت وتطوير مراكز الشباب.