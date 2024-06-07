غزة: 15517 شهيدًا من الأطفال منذ بدء الحرب ووضع إنساني كارثي

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد شهداء الأطفال في قطاع غزة إلى 15،517 منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى أن 17 ألف طفل يعيشون الآن دون والديهم أو أحدهما، وأن 3،500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

جاء ذلك وفقًا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، حيث أكد مكتب الإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.