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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 17 شخصًا بحادث تصادم بين سيارة وتوك توك في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب منذ قليل، 17 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع توك توك بطريق (درشابة - الرحمانية) بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق ( الرحمانية - درشابة)، بنطاق مركز شرطة الرحمانية وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك.

أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا وتم نقلهم لمستشفي الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من:" ت.ر، 30 عامًا، س.م، 32 عامًا، ج.ع، 35 عامًا، ر.م، 23 عامًا، ا.ن، 16 عامًا، د.ع، 40 عامًا، م.ال، 15 عامًا، ع.ع، 16 عامًا، ف.ع، 17 عامًا، ع.ع، 18 عامًا، م.م، 33 عامًا، ع.م، 37 عامًا، م.ال، 35 عامًا، ر.ع، 48 عامًا، ز.ه، 23 عامًا، ا.ع، 43 عامًا، ف.ع، 37 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

البحيرة حادث تصادم سيارة توك توك