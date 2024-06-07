بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا لكن وفقا لشروط

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن وفقًا للشروط التى نوقشت فى مينسك واسطنبول.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية "لذلك إذا كانت هناك رغبة فى التفاوض؛ فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، ونحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التى اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات فى مينسك ثم فى إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية".

ورحبت روسيا، بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها فى قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين فى المنتدى.

ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف فى هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا فى العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".

ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.

وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادى الدولى – 2024، فى الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.