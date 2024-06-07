الأمم المتحدة تعتزم إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول قاتلة الأطفال

من المتوقع أن يدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل في القائمة السوداء للبلدان والكيانات التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في حالات الصراع المسلح، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وأدرج كيانات مثل طالبان في أفغانستان وداعش في العراق ضمن القائمة. ومن المتوقع أيضا أن تدرج حماس في القائمة هذا العام، وفقا للصحيفة.

وأدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن: "الأمم المتحدة وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ اليوم عندما انضمت إلى أنصار القتلة حماس. الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغير ذلك أي قرار وهمي من قبل الأمم المتحدة."

وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، علي القرار قائلا: "إنني أشعر بالصدمة والاشمئزاز من هذا القرار المخزي الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة. هذا القرار غير الأخلاقي لن يساعد سوى الإرهابيين ويكافئ حماس. الوحيد المدرج على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تكافئ قراراته منذ بدء الحرب وحتى قبل ذلك، الإرهابيين وتحفزهم على استخدام الأطفال في الأعمال الإرهابية. الآن ستواصل حماس استخدام المدارس والمستشفيات أكثر. هذه الخطوة تمنح حماس الأمل في البقاء ولن تؤدي إلا إلى تمديد الحرب والمعاناة. عار عليه،" في إشارة إلي جوتيريش.

ومن المتوقع أن تقدم القائمة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر. وتم إخطار إسرائيل بوجودها على القائمة حيث تخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية ضخمة لإظهار أن حماس فقدت الدعم الدولي، على أمل الضغط عليها للموافقة على الصفقة التي قد تفتح الطريق للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس، وإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، علي حد وصف الصحيفة.