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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"مبروك يا چيمى".. تامر حبيب يهنئ جميلة عوض بمناسبة زفافها

تامر حبيب
تامر حبيب
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هنأ الكاتب والسيناريست تامر حبيب الفنانة جميلة عوض، وذلك بمناسبة عقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.


https://www.instagram.com/reel/C76q6ZOif5S/?igsh=MTloeWhzczNoY2t1cQ==

ونشر الكاتب والسيناريست تامر حبيب على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو للفنانة جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ، ليشارك به الجمهور.

وعلق السيناريست تامر حبيب على الفيديو برسالة للعروسين "ألف مبروك يا چيمى ويا فوز، ويارب أيامكوا كلها تبقي أحلي من ليلتكوا الحلوة دي".

تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا على المنشور بتعليقات التهنئة للعروسين وتمنيات السعادة لهم فى حياتهم الزوجية.

يشار أن السيناريست تامر حبيب قدم العديد من الأعمال الفنية بين السينما والتلفزيون والمسرح، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سهر الليالي، واحد صحيح، عن العشق والهوى، تيمور وشفيقة"، وفى الدراما قدم مسلسل "طريقي، شربات لوز".

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