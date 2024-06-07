طارق فهمي: تهديد نتنياهو بحل مجلس الحرب الإسرائيلي عواقبه وخيمة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تباين وتجاذب داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ خلال الأيام الأخيرة، بتوجيه النواب اتهامات مباشرة بتجاوز صلاحياتهم ومهامهم، وما بين تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل المجلس.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية، لفضائية اكسترا نيوز، هذا التهديد قد يؤدي إلي نتائج وخيمة، في هذا التوقيت وسط استمرار العمليات العسكرية، داخل قطاع غزة، لافتًا الى أن تهديد عضو مجلس الحرب رئيس الاركان السابق، يشير إلي واقع يجري في إسرائيل الان إلي احتمالات الذهاب إلي قرار بحل المجلس، وأيضًا الدخول في منازعات وتفكك في الحكومة الاسرائيلية.

وأكد أن مصر لها جهد فى دعوة الفصائل الفلسطينية والمشاركة فى الحوار ومصر تضع الأمور فى إطارها بالنسبة للترتيبات الفلسطينية، قائلا: "عين القاهرة على كل التطورات والمسارات وتحرك مصر شامل ومدروس ومخطط له بصورة جيدة ومتابعة دقيقة"، مشددا على أن مصر تقدم رؤية شاملة والجميع يتحدث عن اجراءات منقوصة ومؤقتة ولكن مصر لها رؤية شاملة.