استبعاد وحيد من قائمة منتخب ألمانيا النهائية لـ«يورو 2024»

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

تقام بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

شهدت قائمة منتخب ألمانيا النهائية استبعاد وحيد، بعدما أعلن ناجلسمان القائمة الأولية منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

ضمت قائمة المنتخب الألماني النهائية 26 لاعبًا، بعدما استبعد ناجلسمان ألكسندر نوبل حارس مرمى فريق شتوتجارت.

كان ماتيس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند أبرز المستبعدين عن منتخب الماكينات في يورو 2024، رفقة ليون جورتسيكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ.

يبدأ منتخب ألمانيا (المستضيف لبطولة يورو 2024)، مشواره في الحدث القاري بمواجهة إسكتلندا يوم 14 يونيو، ثم يواجه المجر في 19 يونيو، قبل أن يختتم مواجهاته بالمجموعة الأولى بصدام قوي أمام سويسرا.

قائمة منتخب ألمانيا النهائية لـ يورو 2024

حراسة المرمى: مانويل نوير – مارك أندريه تير شتيجن – أوليفر بومان.

خط الدفاع: فالديمار أنطون – بنجامين هنريكس – جوشوا كيميش – روبن كوخ – ماكسيميليان ميتلشتات – ديفيد راوم – أنطونيو روديجير – نيكو شلوتربيك – جوناثان تاه.

خط الوسط: روبرت أندريش – كريس فوهريش – باسكال جروس – إلكاي جوندوجان – توني كروس – جمال موسيالا – ألكسندر بافلوفيتش – ليروي ساني – فلوريان فيرتز.

في الهجوم: ماكسيميليان بيير – نيكلاس فولكروج – كاي هافيرتز – توماس مولر – دينيز أونداف.