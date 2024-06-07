وَلَيَالٍ عَشْرٍ .. فضل العشر من ذي الحجة وأحب الأعمال فيها

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة من أهم وأفضل الأيام في السنة الهجرية، حيث اختصها الله بفضلٍ عظيم ومكانةٍ عالية في الإسلام، جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة الفجر: "وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، كما وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تبين فضل هذه الأيام وأهمية الأعمال الصالحة فيها.

فضل العشر من ذي الحجة

إن فضل العشر من ذي الحجة عظيم، فهي أيام مباركة تتضاعف فيها الحسنات وتُرفع فيها الدرجات، وتُعتبر فرصة ذهبية للمسلمين للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات. ومن أبرز فضائل هذه الأيام:

القَسَم بها في القرآن: إن الله تعالى أقسم بهذه الليالي في سورة الفجر، وهذا يدل على عظيم فضلها ومكانتها عند الله. أداء الحج: تُعد هذه الأيام موسم الحج، حيث يؤدي المسلمون فريضة الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو من أعظم العبادات وأجلها. اجتماع أمهات العبادات: يجتمع في هذه الأيام العديد من العبادات كالصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، وهي فرصة لتجديد الإيمان وتقوية الصلة بالله. يوم عرفة: وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويُعتبر أفضل يوم في السنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّونَ من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ" (رواه الترمذي).

أحب الأعمال في العشر من ذي الحجة

لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والبركة في هذه الأيام المباركة، ينبغي على المسلم أن يجتهد في أداء الأعمال الصالحة، ومنها:

الصلاة: الحرص على أداء الفرائض في وقتها، والإكثار من النوافل، فقد ورد في الحديث القدسي: "وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتُهُ عليْهِ، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ" (رواه البخاري). الصيام: صيام التسع أيام الأولى، وخاصة يوم عرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (رواه مسلم). الذكر: الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" (رواه أحمد). الصدقة: البذل في سبيل الله، وتفقد الفقراء والمحتاجين، ففي الصدقة بركة وأجر عظيم. قراءة القرآن: تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع، ومحاولة ختمه خلال هذه الأيام المباركة. التوبة والاستغفار: الإكثار من التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله بصدق وإخلاص.

إن العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يضيعها، فهي أيام فضل وبركة يتضاعف فيها الأجر والثواب. من الواجب على كل مسلم أن يستغل هذه الأيام في الطاعات والعبادات، ليحقق أكبر قدر من القرب من الله، وليحظى برضاه ومغفرته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذه الأيام المباركة وأن يكتب لنا فيها الخير والبركة.