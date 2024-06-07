العاملون بجامعة المنوفية يحصلون علي نفس معاملة أعضاء الأهلى بأكاديمية كرة القدم

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بدأ فرع أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم. بالمنوفية استقبال المتدربين باستاد الجامعة وفقا للبروتكول الذي عقدته الجامعة مع النادي

وأوضح رئيس الجامعة إن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية متكاملة اعدتها الجامعة لإعداد ابطال أوليمبيين من الطلاب واهالي المحافظة ، لافتا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق

واشار إلي أن بروتوكول التعاون بين الجامعة والنادي الأهلي يهدف الي اعداد أجيال رياضية قادرة علي المنافسة العالمية.

كانت قد أعلنت إدارة أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم، برئاسة الكابتن عبد المنعم شطة، عن بدء تلقي تحصيل الاشتراكات للموسم الجديد 2024 - 2025، بالفرع علي أن يتم حصول أبناء العاملين بالجامعة علي تخفيض يصل إلي ٢٠% وفقا لبروتوكول التعاون بين النادى الأهلي وجامعة المنوفية حيث سيتم تعامل أكاديمية الاهلى فرع المنوفية مع العاملين بجامعة المنوفية كنفس معاملة أعضاء الجمعية العمومية للنادى الاهلى مع زيادة نسبة الخصم لأبناء اتعاملين العاملين بالجامعة للإشتراك بأكاديمية الاهلى فرع المنوفية لكرة القدم وتم استقبال المتدربين من أبناء الجامعة والمحافظة، من سن ٤ سنوات الي ٢٠ سنة بداية من هذا الشهر يونيو الجاري ايام ،السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساء الى 8 مساء

وحددت إدارة الأكاديمية عددًا من الشروط الواجب توافرها، للالتحاق بها في مختلف فروعها في الموسم الجديد، هي

1- أن يكون المشترك لائقًا طبيًّا لممارسة الرياضة.

2- الحصول على الاستمارة الخاصة بالفروع.

3- تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:

– صورتان شخصيتان حديثتان مقاس 4 × 6.

– صورة من شهادة الميلاد.

– شهادة طبية تفيد بأن اللاعب لائق طبيًّا لممارسة الرياضة بشكل عام.

– صورة من كارنيه عضوية النادي للأعضاء، ويستثنى من هذا الشرط المشتركون من غير الأعضاء.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لغيرالعضو بالنادي.

4- سداد قيمة الاشتراك وفقًا لفرع الأكاديمية.